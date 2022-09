Ultime Notizie – Resa dei conti nel Pd Sicilia: “Non è nuova corrente ma progetto politico” (Di giovedì 1 settembre 2022) Ribadiscono con forza che “non è una nuova corrente” né “un correntone”, bensì una “idea di partito diverso”. Ma avvertono: “Il 26 settembre faremo la nostra parte, non c’è un assalto alla dirigenza ma i risultati elettorali saranno un nuovo elemento”. Eccoli, seduti dietro a un tavolo, i deputati nazionali del Pd Carmelo Miceli ed Erasmo Palazzotto, e l’ormai ex coordinatore organizzativo del partito in Sicilia, Antonio Rubino. Con i primi dei non eletti al Consiglio comunale Fabio Teresi, Marco Frasca Polara e Milena Gentile. Presso la sede del Pd Sicilia, che “è casa nostra” e “da cui non vogliamo andarcene”, presentano “il nuovo progetto politico” che “non è una corrente”. “Il 26 settembre acquisiremo l’esito del voto ma oggi quell’idea di fare politica ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Ribadiscono con forza che “non è una” né “un correntone”, bensì una “idea di partito diverso”. Ma avvertono: “Il 26 settembre faremo la nostra parte, non c’è un assalto alla dirigenza ma i risultati elettorali saranno un nuovo elemento”. Eccoli, seduti dietro a un tavolo, i deputati nazionali del Pd Carmelo Miceli ed Erasmo Palazzotto, e l’ormai ex coordinatore organizzativo del partito in, Antonio Rubino. Con i primi dei non eletti al Consiglio comunale Fabio Teresi, Marco Frasca Polara e Milena Gentile. Presso la sede del Pd, che “è casa nostra” e “da cui non vogliamo andarcene”, presentano “il nuovo” che “non è una”. “Il 26 settembre acquisiremo l’esito del voto ma oggi quell’idea di fare politica ...

