Ultime Notizie – Pallini (Federvini): "Elezioni e crisi energia, aziende sole" (Di giovedì 1 settembre 2022) L'impennata dei prezzi dell'energia ha creato per le imprese italiane del settore del vino e dei liquori una situazione insostenibile. Oltre a bollette dell'energia in molti casi quadruplicate, le aziende del comparto devono far fronte all'incremento del costo di tutte le materie prime e alla carenza di un elemento fondamentale: il vetro per le bottiglie. In questo scenario l'autunno si annuncia drammatico, esacerbato dalla mancanza di interlocutori nella politica, fra un governo in esercizio provvisorio e partiti impegnati nella sfida elettorale. "In un momento di emergenza e nel mezzo della campagna elettorale le aziende si sentono sempre più sole. Non sappiamo con chi parlare", dice all'Adnkronos Micaela Pallini, presidente di Federvini, la federazione dei ...

