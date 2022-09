Ultime Notizie – Jet privati, Grillo: “Consumi folli, anche Italia si mobiliti” (Di giovedì 1 settembre 2022) “‘Spegni le luci, stacca il wi-fi, spegni l’aria condizionata’. In un contesto di crisi energetica e riscaldamento globale, i francesi sono invitati a ripetere piccoli gesti quotidiani per ridurre il loro consumo di elettricità e la loro impronta di carbonio. ‘Uno sforzo’ chiesto alle famiglie nell’ambito di un ‘piano di sobrietà’ volto a superare l’inverno senza interruzioni di corrente. Tuttavia, i francesi super ricchi continuano ad utilizzare i loro jet privati ??per viaggi (professionali o personali) che possono essere effettuati in treno o in auto. Per questo è iniziata una vera e propria denuncia social contro il consumo folle di questi ultra miliardari”. E’ quanto scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un articolo non firmato dal titolo ‘Francia: i viaggi folli dei jet privati dei miliardari’. “Negli ultimi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) “‘Spegni le luci, stacca il wi-fi, spegni l’aria condizionata’. In un contesto di crisi energetica e riscaldamento globale, i francesi sono invitati a ripetere piccoli gesti quotidiani per ridurre il loro consumo di elettricità e la loro impronta di carbonio. ‘Uno sforzo’ chiesto alle famiglie nell’ambito di un ‘piano di sobrietà’ volto a superare l’inverno senza interruzioni di corrente. Tuttavia, i francesi super ricchi continuano ad utilizzare i loro jet??per viaggi (professionali o personali) che possono essere effettuati in treno o in auto. Per questo è iniziata una vera e propria denuncia social contro il consumo folle di questi ultra miliardari”. E’ quanto scrive Beppesul suo blog, in un articolo non firmato dal titolo ‘Francia: i viaggidei jetdei miliardari’. “Negli ultimi ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - ilGamberoRosso : Tempo delle ultime conserve per la dispensa dell’inverno, ma anche di fichi settembrini e uva. Ecco cosa comprare q… - _ForeverBb : RT @sole24ore: ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento, chi non… -