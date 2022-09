Ultime Notizie – Elezioni, sondaggista Piepoli: “Partito indecisi? Votazioni sono già avvenute, è roba passata” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Partito degli indecisi? E’ una cosa che non esiste. Una boutade giornalistica. Sarà assente dalle urne il 40% degli italiani. La metà è costituita dagli ‘allergici’ che non andranno a votare né ora né mai. L’altro 20% dai ‘floaters’, cioè gli esitanti a cui puntano gli attuali candidati, che sono lì e magari vanno, magari non vanno…”. Lo dice all’Adnkronos il sondaggista Nicola Piepoli che aggiunge: “Il principio degli ultimi 2 giorni varrà per l’8% dei floaters che decideranno chi votare solo in cabina e che distribuiranno le loro preferenze in maniera probabilistica, esattamente come è previsto lo facciano gli altri votanti. Le Elezioni sono già avvenute, sono roba passata. Noi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) “degli? E’ una cosa che non esiste. Una boutade giornalistica. Sarà assente dalle urne il 40% degli italiani. La metà è costituita dagli ‘allergici’ che non andranno a votare né ora né mai. L’altro 20% dai ‘floaters’, cioè gli esitanti a cui puntano gli attuali candidati, chelì e magari vanno, magari non vanno…”. Lo dice all’Adnkronos ilNicolache aggiunge: “Il principio degli ultimi 2 giorni varrà per l’8% dei floaters che decideranno chi votare solo in cabina e che distribuiranno le loro preferenze in maniera pbilistica, esattamente come è previsto lo facciano gli altri votanti. Legià. Noi ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - CorriereCitta : Covid, cambia la quarantena: isolamento ridotto da 7 a 5 giorni, la circolare - euroue : RT @cclatwe: @ultimenotizie Ultime Notizie propagandista del regime criminale putiniano sta rendendo orgoglioso il ratto di una simile font… -