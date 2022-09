Ultime Notizie – Elezioni 2022, Speranza ‘sfida’ Meloni (Di giovedì 1 settembre 2022) “Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei no vax. Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi?”. E’ la ‘sfida’ lanciata via Twitter dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Ti candidi a governare l’Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione“, argomenta il ministro replicando a sua volta a un tweet in cui la leader di Fratelli d’Italia lo accusa di aver “completamente fallito sul piano sanitario” e propone una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia, puntualizzando che con Fdi e centrodestra non ci sarà più green pass. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) “Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei no vax. Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi?”. E’ lalanciata via Twitter dal ministro della Salute, Roberto. “Ti candidi a governare l’Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione“, argomenta il ministro replicando a sua volta a un tweet in cui la leader di Fratelli d’Italia lo accusa di aver “completamente fallito sul piano sanitario” e propone una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia, puntualizzando che con Fdi e centrodestra non ci sarà più green pass. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - TommasoMA9 : A parte la gravissima cantonata su Gosens, Di Marzio come sempre ha preso tutte le ultime grandi notizie di calciomercato - Bianca34874951 : RT @sole24ore: ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento, chi non… -