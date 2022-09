Ultime Notizie – Elezioni 2022, Rachele Mussolini: “Docufilm marcia su Roma? Provocazione” (Di giovedì 1 settembre 2022) “E’ l’ennesima strumentalizzazione di una campagna elettorale che purtroppo non è stata improntata sui contenuti che pure ci sono, visti i problemi seri che chi avrà l’onore-onere di salire al governo sarà chiamato a risolvere”. Così Rachele Mussolini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, commenta così all’Adnkronos la proiezione del Docufilm sulla marcia su Roma con all’interno immagini della leader di FdI Giorgia Meloni. “E’, questa, una Provocazione senza senso, siamo nati in un’altra generazione e il fascismo non tornerà – sottolinea – Sono altri i rischi che corriamo, l’impoverimento dopo due anni di pandemia, l’impreparazione di fronte all’imminente riapertura delle scuole”. “Questa è l’ennesima caduta di stile di tutto un mondo che non ha nulla da dire – ribadisce la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) “E’ l’ennesima strumentalizzazione di una campagna elettorale che purtroppo non è stata improntata sui contenuti che pure ci sono, visti i problemi seri che chi avrà l’onore-onere di salire al governo sarà chiamato a risolvere”. Così, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, commenta così all’Adnkronos la proiezione delsullasucon all’interno immagini della leader di FdI Giorgia Meloni. “E’, questa, unasenza senso, siamo nati in un’altra generazione e il fascismo non tornerà – sottolinea – Sono altri i rischi che corriamo, l’impoverimento dopo due anni di pandemia, l’impreparazione di fronte all’imminente riapertura delle scuole”. “Questa è l’ennesima caduta di stile di tutto un mondo che non ha nulla da dire – ribadisce la ...

