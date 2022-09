Ultime Notizie – Elezioni 2022, Letta: “Inizia rimonta, convinceremo giovani e indecisi” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Cominciamo da Milano la rimonta che ci porterà ad arrivare al 25 settembre e a convincere gli italiani a cambiare i sondaggi e le previsioni che danno oggi il centrodestra vincente”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine dell’apertura della festa dell’Unità si Milano, dove è candidato. “Lo faremo innanzitutto – ha proseguito Letta – con il voto dei giovani che hanno già dimostrato di essere favorevoli nei nostri confronti. E poi parleremo con gli indecisi, con i tanti astensionisti che ci sono: sono convinto che li convinceremo con la bontà delle nostre proposte”. “Io sono molto contento perché il sondaggio uscito oggi ci dà primo partito tra i 18-24 anni. Sono convinto che loro, i giovani, saranno il punto di cambiamento di questa campagna elettorale”, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) “Cominciamo da Milano lache ci porterà ad arrivare al 25 settembre e a convincere gli italiani a cambiare i sondaggi e le previsioni che danno oggi il centrodestra vincente”. Così il segretario del Pd, Enrico, a margine dell’apertura della festa dell’Unità si Milano, dove è candidato. “Lo faremo innanzitutto – ha proseguito– con il voto deiche hanno già dimostrato di essere favorevoli nei nostri confronti. E poi parleremo con gli, con i tanti astensionisti che ci sono: sono convinto che licon la bontà delle nostre proposte”. “Io sono molto contento perché il sondaggio uscito oggi ci dà primo partito tra i 18-24 anni. Sono convinto che loro, i, saranno il punto di cambiamento di questa campagna elettorale”, ...

