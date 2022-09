Ultime Notizie – Elezioni 2022, da Renzi a Berlusconi i politici stregati da TikTok (Di giovedì 1 settembre 2022) La campagna elettorale si sposta su TikTok. Il vista delle Elezioni politiche del 25 settembre, la piattaforma (di proprietà cinese) diventa la nuova frontiera della comunicazione, tanto che oggi, ad irrompere sul social sono ben tre pesi massimi: Matteo Renzi, il Pd di Enrico Letta e Silvio Berlusconi. Ha iniziato proprio il Cav, con un pimpante “Ciao ragazzi…”, rivolto al 60% di TikToker che ha meno di 30 anni e gli provoca, ammette, “un po’ di invidia”. Poco dopo, anche Matteo Renzi fa il suo debutto sul social più seguito del momento da ragazzi e ragazzini, aggiungendolo al suo portfolio social che non esclude nemmeno Telegram. “Nuovi canali alternativi per dialogare e discutere” rivendica il leader Iv, ricordando di non essere solo ex premier ma anche già Sindaco di Firenze, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) La campagna elettorale si sposta su. Il vista dellepolitiche del 25 settembre, la piattaforma (di proprietà cinese) diventa la nuova frontiera della comunicazione, tanto che oggi, ad irrompere sul social sono ben tre pesi massimi: Matteo, il Pd di Enrico Letta e Silvio. Ha iniziato proprio il Cav, con un pimpante “Ciao ragazzi…”, rivolto al 60% dier che ha meno di 30 anni e gli provoca, ammette, “un po’ di invidia”. Poco dopo, anche Matteofa il suo debutto sul social più seguito del momento da ragazzi e ragazzini, aggiungendolo al suo portfolio social che non esclude nemmeno Telegram. “Nuovi canali alternativi per dialogare e discutere” rivendica il leader Iv, ricordando di non essere solo ex premier ma anche già Sindaco di Firenze, ...

