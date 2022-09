Ultime Notizie – Elezioni 2022, Conte: “Agenda draghi insidiosa per salute democrazia” (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Agenda draghi “come metodo se diventasse la regola sarebbe insidiosa per la democrazia non prevedendo dialettica e confronto. E’ un’Agenda incomprensibile che non auspico per la salute della democrazia”. Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte intervenendo ai microfoni di radio Cusano campus ed aggiunge: “Noi riteniamo che la politica con la P maiuscola, con una visione del Paese debba riappropriarsi di questo spazio pubblico con scelte responsabili”. Verso il governo draghi da parte del Movimento 5 stelle c’è stato “un atteggiamento di leale collaborazione, costruttivo fin dall’inizio. Responsabilmente il M5s non ha voltato le spalle al paese dando a draghi un consenso condizionato. Si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) L’“come metodo se diventasse la regola sarebbeper lanon prevedendo dialettica e confronto. E’ un’incomprensibile che non auspico per ladella”. Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppeintervenendo ai microfoni di radio Cusano campus ed aggiunge: “Noi riteniamo che la politica con la P maiuscola, con una visione del Paese debba riappropriarsi di questo spazio pubblico con scelte responsabili”. Verso il governoda parte del Movimento 5 stelle c’è stato “un atteggiamento di leale collaborazione, costruttivo fin dall’inizio. Responsabilmente il M5s non ha voltato le spalle al paese dando aun consenso condizionato. Si ...

