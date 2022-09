Ultime Notizie – Droghe leggere, Bassetti replica a Crisanti (Di giovedì 1 settembre 2022) “Io sono sempre stato contro ogni tipo di droga a scopo ricreativo, sociale e ludico. Avendo visto i danni diretti della droga pesante, e quelli indiretti (trasmissione attraverso le siringhe di epatite B, C e Hiv) un medico dovrebbe sempre essere contro tutte le Droghe. Ogni droga ha effetto sul nostro sistema nervoso (e non solo) e porta a dipendenza. Essendo io un medico, sono e sarò sempre contro ogni tipo di legalizzazione”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, replica al virologo Andrea Crisanti che si è detto favorevole alla legalizzazione delle Droghe leggere. “Non dimentichiamoci che le Droghe leggere sono spesso anticamera delle Droghe pesanti. Cosa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) “Io sono sempre stato contro ogni tipo di droga a scopo ricreativo, sociale e ludico. Avendo visto i danni diretti della droga pesante, e quelli indiretti (trasmissione attraverso le siringhe di epatite B, C e Hiv) un medico dovrebbe sempre essere contro tutte le. Ogni droga ha effetto sul nostro sistema nervoso (e non solo) e porta a dipendenza. Essendo io un medico, sono e sarò sempre contro ogni tipo di legalizzazione”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, primario di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova,al virologo Andreache si è detto favorevole alla legalizzazione delle. “Non dimentichiamoci che lesono spesso anticamera dellepesanti. Cosa ...

