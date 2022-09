Ultime Notizie – Covid oggi Sicilia, 1.387 nuovi contagi e 9 morti: bollettino 1 settembre (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono complessivamente 1.387, su 11.436 tamponi processati, i nuovi contagi di Covid-19 registrati in Sicilia oggi, 1 settembre 2022. Gli attuali positivi nell’Isola sono 70.176 (601 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.979, mentre dei 9 decessi riportati oggi (12.112 dall’inizio dell’emergenza pandemica) tre si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 401, mentre si trovano in terapia intensiva 21 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 305 a Palermo, 245 a Catania, 282 a Messina, 110 a Ragusa, 102 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono complessivamente 1.387, su 11.436 tamponi processati, idi-19 registrati in, 12022. Gli attuali positivi nell’Isola sono 70.176 (601 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.979, mentre dei 9 decessi riportati(12.112 dall’inizio dell’emergenza pandemica) tre si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 401, mentre si trovano in terapia intensiva 21 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale deicasi: 305 a Palermo, 245 a Catania, 282 a Messina, 110 a Ragusa, 102 ...

