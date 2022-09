Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 2.972 contagi e 13 morti: bollettino 1 settembre (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono 2.972 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 settembre in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 13 morti. I tamponi effettuati sono stati 22.609, per un tasso di positività del 13,1%. Il totale dei morti da inizio pandemia sale a 42.244. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 605, 28 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono invariati a 22. Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 927 di cui 353 a Milano città. A Bergamo 288, a Brescia 426, a Como 123, a Cremona 110, a Lecco 91, a Lodi 78, a Mantova 157, a Monza e Brianza 236, a Pavia 181, a Sondrio 53 e a Varese 227. Adnkronos, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono 2.972 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 13. I tamponi effettuati sono stati 22.609, per un tasso di positività del 13,1%. Il totale deida inizio pandemia sale a 42.244. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 605, 28 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono invariati a 22. Lo riferisce la Regione nelquotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 927 di cui 353 a Milano città. A Bergamo 288, a Brescia 426, a Como 123, a Cremona 110, a Lecco 91, a Lodi 78, a Mantova 157, a Monza e Brianza 236, a Pavia 181, a Sondrio 53 e a Varese 227. Adnkronos, ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - VesuvioLive : Dispersa 70enne ucraina nel napoletano, l’ultima chiamata ad un’amica: “Aiuto mi sono persa” - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid Pregliasco: “Fare booster anche se non ultimo modello vaccino” - #Ultime #Notizie #Covid… -