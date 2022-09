Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.698 contagi e 7 morti. A Roma 816 nuovi casi (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono 2.698 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 3.170 tamponi molecolari e 11.801 antigenici con un tasso di positività all’11,3%. I ricoverati sono 527, 11 in meno di ieri, 41 le terapie intensive occupate, 2 in meno di ieri. Nelle Ultime 24 ore sono guarite 6.326 persone. I casi a Roma città sono a quota 816. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 306 i nuovi casi; Asl Roma 2: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono 2.698 ida Coronavirus, 1 settembre 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7. Nelle24 ore sono stati processati 3.170 tamponi molecolari e 11.801 antigenici con un tasso di positività all’11,3%. I ricoverati sono 527, 11 in meno di ieri, 41 le terapie intensive occupate, 2 in meno di ieri. Nelle24 ore sono guarite 6.326 persone. Icittà sono a quota 816. Nel dettaglio ie i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle24 ore. Asl1: sono 306 i; Asl2: ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - VesuvioLive : Lutto a Gragnano, 13enne cade dal quarto piano e muore - FilippoCarmigna : RT @sole24ore: ?? La leader di Fratelli d’Italia #Meloni si è così espressa a Pescara parlando della vendita di #ItaAirways: -