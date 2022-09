Ultime Notizie – Cina, per l’Onu “possibili crimini contro umanità nello Xinjiang” (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha pubblicato un rapporto sulle presunte violazioni che il governo cinese avrebbe commesso contro la minoranza uigura nella regione dello Xinjiang. Nelle sue 48 pagine, il rapporto dell’Onu, diffuso pochi minuti prima della fine del mandato della Bachelet, mette in evidenza le prove “credibili” delle violazioni dei diritti umani che la Cina avrebbe compiuto nella regione nord occidentale contro la minoranza di confessione musulmana. nello specifico, questo rapporto – in preparazione da tre anni – assicura che siano state commesse “gravi violazioni dei diritti umani” nell’ambito dell’applicazione delle strategie antiterroristiche e contro “l’estremismo” approvate dal governo cinese nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha pubblicato un rapporto sulle presunte violazioni che il governo cinese avrebbe commessola minoranza uigura nella regione dello. Nelle sue 48 pagine, il rapporto del, diffuso pochi minuti prima della fine del mandato della Bachelet, mette in evidenza le prove “credibili” delle violazioni dei diritti umani che laavrebbe compiuto nella regione nord occidentalela minoranza di confessione musulmana.specifico, questo rapporto – in preparazione da tre anni – assicura che siano state commesse “gravi violazioni dei diritti umani” nell’ambito dell’applicazione delle strategie antiterroristiche e“l’estremismo” approvate dal governo cinese nel ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.817 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. Ungheria firma contratto con #Gazprom, +5,8 mln metri cubi. #Aiea prevede missione permane… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@YESNetwork trasmetterà le partite del @acmilan negli USA: i dettagli - #ACMilan #Milan #SempreMilan - passi_di_lupa : @ADMAIORASEMPER_ Sono arrivata dieci anni fa per seguire le ultime notizie in tempo reale, come solo qui accade. En… -