Ultime Notizie – Caro energia e bollette, verso ok decreto: nodo risorse resta critico (Di giovedì 1 settembre 2022) Il governo al lavoro per il via libera la prossima settimana al nuovo decreto bollette per allentare la morsa del Caro energia su imprese e famiglie. Sono giunti ieri nella tarda serata tutti i dati sulle entrate fiscali di luglio e agosto, adesso ci vorranno alcuni giorni per elaborarli e dunque quantificare l’ammontare delle coperture del decreto. Ma il nodo risorse resta critico: se anche le società energetiche pagassero il dovuto della tassa sugli extraprofitti si renderebbero disponibili risorse pari a circa 3 miliardi. A questi andrebbe aggiunto l’extra gettito della riscossione fiscale e tributaria, ma queste risorse non raggiungerebbe i circa 10 miliardi necessari per finanziare tutte le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Il governo al lavoro per il via libera la prossima settimana al nuovoper allentare la morsa delsu imprese e famiglie. Sono giunti ieri nella tarda serata tutti i dati sulle entrate fiscali di luglio e agosto, adesso ci vorranno alcuni giorni per elaborarli e dunque quantificare l’ammontare delle coperture del. Ma il: se anche le società energetiche pagassero il dovuto della tassa sugli extraprofitti si renderebbero disponibilipari a circa 3 miliardi. A questi andrebbe aggiunto l’extra gettito della riscossione fiscale e tributaria, ma questenon raggiungerebbe i circa 10 miliardi necessari per finanziare tutte le ...

