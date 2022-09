Ultime Notizie – Bonomi: "Terremoto economico, serve intervento governo" (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “Quello che stiamo vivendo oggi è un Terremoto economico, quindi questo governo può e deve occuparsene”. E’ quanto ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi durante la trasmissione ‘Non Stop News’ su Rtl, rispondendo a una domanda sulle elezioni e su ciò che dovrebbe fare il governo nell’immediato per affrontare la crisi del gas e dei prezzi. “Non si possono mettere a rischio imprese e reddito delle famiglie. Oggi l’industria – dall’agroalimentare alla logistica, etc. – è un tema di sicurezza nazionale e come tale va affrontato”. “Difficile – aggiunge Bonomi – che in campagna elettorale si affrontino i temi economici in maniera compiuta. Tuttavia sono soprattutto due le questioni di cui non sento proprio parlare. Innanzitutto il calo demografico: siamo un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “Quello che stiamo vivendo oggi è un, quindi questopuò e deve occuparsene”. E’ quanto ha detto il presidente di Confindustria Carlodurante la trasmissione ‘Non Stop News’ su Rtl, rispondendo a una domanda sulle elezioni e su ciò che dovrebbe fare ilnell’immediato per affrontare la crisi del gas e dei prezzi. “Non si possono mettere a rischio imprese e reddito delle famiglie. Oggi l’industria – dall’agroalimentare alla logistica, etc. – è un tema di sicurezza nazionale e come tale va affrontato”. “Difficile – aggiunge– che in campagna elettorale si affrontino i temi economici in maniera compiuta. Tuttavia sono soprattutto due le questioni di cui non sento proprio parlare. Innanzitutto il calo demografico: siamo un ...

