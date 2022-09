Ultime Notizie – Berlusconi debutta su Tik Tok: “Ciao ragazzi, eccomi qua” – Video (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ciao ragazzi, eccomi qua”. Silvio Berlusconi, leader di Berlusconi, sbarca su Tik Tok con il primo Video destinato alla piattaforma ‘dei giovani’. “Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di Tik Tok. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il sessanta per cento di voi ha meno di trent’anni. Soffro di un po’ di invidia, ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino”, dice il leader di Forza Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) “qua”. Silvio, leader di, sbarca su Tik Tok con il primodestinato alla piattaforma ‘dei giovani’. “Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di Tik Tok. Su questa piattaforma voisiete presenti in oltre 5 milioni e il sessanta per cento di voi ha meno di trent’anni. Soffro di un po’ di invidia, ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino”, dice il leader di Forza Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - tharros_nuraghe : RT @CesareInvictus: Tweet che dovrebbero leggere i cialtroni liberali de' noantri quelli che dicono ai critici degli USA e della NATO : per… - ilFattoMolfetta : MOLFETTA CALCIO VS MATERA, DA OGGI DISPONIBILI I BIGLIETTI PER IL MATCH - DomaniGiornale : Oltre 200 arresti a #Cosenza: ai domiciliari è finito anche il sindaco di #Rende ?? -