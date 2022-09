Ufficiale | Draxler lascia il PSG e cambia squadra | giocherà la Champions League!

(Di giovedì 1 settembre 2022) Julianlascerà definitivamente il Paris Saint Germain nelle ultime ore di calciomercato. Il tedesco era arrivato a Parigi nel 2017 ma il feeling con il club francese non è mai del tutto sbocciato.era ormai da anni ai margini del progetto, da qui la decisione di andare in prestito al Benfica. I portoghesi pagheranno al PSG 2,5 milioni di euro, mentre il club parigino pagherà una quota dello stipendio del calciatore.PSG Benficaandrà ad accasarsi in unache affronterà la Juventus e stesso PSG ai gironi diLeague. In passato il classe ’93 era stato accostato più volte alla Juventus ma poi il calciatore ha preferito trasferirsi sotto la Tour Eiffel. Francesco Buffa

