Udinese, Beto: «Giocato con cuore e fame. Siamo vicini al 100%» (Di giovedì 1 settembre 2022) L'attaccante dell'Udinese Beto ha commentato la vittoria contro la Fiorentina arrivata grazie a un suo gol L'attaccante dell'Udinese Beto, ai canali ufficiali del club bianconero, ha commentato la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina arrivata grazie a una sua rete. fame – «È stata una partita bellissima, abbiamo Giocato con cuore, fame e sangue. Questo è un gioco di squadra, la vittoria è il risultato di tanto lavoro. È sempre bello giocare a casa nostra, i tifosi non si vogliono addormentare, ma vedere sempre di più. Voglio ringraziarli per questa serata, è stato bellissimo». FORMA FISICA – «Siamo vicini al 100%, ma non ci Siamo ancora, perché mi sento stanco. Ma sono ...

