U&D, segnalazioni sui nuovi corteggiatori: iniziamo con gli scoop della nuova edizione (Di giovedì 1 settembre 2022) La nuova edizione di U&D non è ancora cominciata, sebbene le registrazioni della prima puntata hanno già portato alcune anticipazioni sui nuovi tronisti (che sembrano essere stati quasi tutti vecchi corteggiatori). Anzi… stando a quanto emerge dal web, ci sono già delle segnalazioni! LEGGI ANCHE :– U&D, anticipazioni sulla registrazione: iniziano subito le liti. Cosa è successo in studio Uomini e Donne 2022/2023: arrivano le notizie su Federico Dainese Andiamo con ordine e partiamo da Federico Dainese, nuovo tronista dell'edizione 2022/2023 del dating show di Maria De Filippi. Amedeo Venza ha pubblicato una chat nella sua Instagram Stories, nella quale si vede l'uomo che, qualche settimana fa, invitava in vacanza una ex partecipante del trono Over.

