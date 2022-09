Ucraina | spento reattore centrale di Zaporizhzhya dopo colpi di mortaio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Energodar, 1 set. (Adnkronos) - A causa dei bombardamenti russi, la quinta unità di potenza dellanucleare diè stata nuovamente spenta. Lo riferisce l'operatore dellaEnergoatom, precisando in un comunicato che "il 1 settembre, alle 4:57, a seguito di un altro colpo dida parte delle forze di occupazione russe nel sito dellanucleare di, è stata attivata la protezione di emergenza e la quinta unità di potenza operativa è stata spenta. Inoltre, la linea di alimentazione di backup da 330 kV ZAES-330 kV per le proprie esigenze è stata danneggiata. Nella modalità di transizione, l'unità di potenza n. 2 non funzionante è stata diseccitata con l'avvio dei generatori diesel". Energoatom osserva che questa è la seconda volta negli ...