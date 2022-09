Ucraina | spari su Energodar mentre gli ispettori dell’Aiea arrivano nella centrale di Zaporizhzhia Accuse incrociate tra Kiev e Mosca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il fuoco dell’artiglieria non ferma glidell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. In un clima di grande tensione con un rimpallo ditra, gli espertisono partiti questa mattina dalla città diper visitare l’omonimanucleare occupata dai russi, che si trovavicina cittadina di: il sopralluogo è stato confermato nonostante le ostilità, come ha tenuto a precisare il direttore generale dell’Agenzia Onu, Rafael Grossi. Dopo tanti tira e molla, finalmente gli, tra cui anche l’italiano Massimo Aparo, giungonoregione dove è ospitata lanucleare più grande d’Europa per verificare le ...