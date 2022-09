Ucraina | intelligence Gb | ' radar cruciali per Russia | Kiev li sta distruggendo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Londra, 1 set. (Adnkronos) - "Il ministero della Difesa diha rilasciato filmati di aerei ucraini che utilizzano missili antiad alta velocità (Harm). I russi hanno precedentemente affermato di aver recuperato frammenti di questo tipo di armi, progettate per localizzare e distruggere i". Lo scrive su Twitter l'britannica, sottolineando che "ladà la priorità a forti difese aeree a terra per le quali la coperturaè essenziale". "Il danneggiamento sostanziale e prolungato deirussi con gli Harm segnerebbe una grave battuta d'arresto per la già travagliata situazione della", dice ancora il ministero della Difesa di Londra, aggiungendo che "dal 30 al 31 agosto 2022, le forze armate ucraine hanno ...