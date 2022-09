Ucraina, gli ispettori dell’Aiea pronti per la visita alla centrale di Zaporizhzhia: “Obiettivo prevenire un incidente nucleare”. Spari nell’area (Di giovedì 1 settembre 2022) Il fuoco dell’artiglieria filorussa non ferma gli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. In un clima di grande tensione, gli esperti dell’Aiea sono partiti questa mattina dalla città di Zaporizhzhia per visitare l’omonima centrale nucleare occupata dai russi, che si trova nella vicina cittadina di Energodar: il sopralluogo è stato confermato nonostante le ostilità, come ha tenuto a precisare il direttore generale dell’Agenzia Onu, Rafael Grossi. Dopo tanti tira e molla, finalmente gli ispettori, tra cui anche l’italiano Massimo Aparo, giungono nella regione dove è ospitata la centrale nucleare più grande d’Europa per verificare le condizioni di sicurezza nel grande complesso industriale. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Il fuoco dell’artiglieria filorussa non ferma glidell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. In un clima di grande tensione, gli espertisono partiti questa mattina dcittà diperre l’omonimaoccupata dai russi, che si trova nella vicina cittadina di Energodar: il sopralluogo è stato confermato nonostante le ostilità, come ha tenuto a precisare il direttore generale dell’Agenzia Onu, Rafael Grossi. Dopo tanti tira e molla, finalmente gli, tra cui anche l’italiano Massimo Aparo, giungono nella regione dove è ospitata lapiù grande d’Europa per verificare le condizioni di sicurezza nel grande complesso industriale. La ...

