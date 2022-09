Ucraina: bombardamenti vicino alla centrale di Zaporizhzhia nel giorno dell’ispezione ONU (Di giovedì 1 settembre 2022) La città Ucraina di Energodar, che ospita la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sarebbe sotto il fuoco di artiglieria russo. Oggi 31 agosto alla centrale dovrebbe arrivare il gruppo di esperti dell’Aiea, l’agenzia dell’ONU per l’energia atomica. Il sindaco di Energodar, Dmytro Orlov, fa sapere del bombardamento russo, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ucraina Ukinform. “Energodar. Dalle cinque del mattino non si ferma il bombardamento di mortai sulla città. Si sentono colpi di mitragliatrice. Sono stati colpiti diversi civili. Ci sono vittime! Stiamo determinando il numero delle vittime“, scrive Orlov. L’impianto nucleare di Zaporizhzhia. Foto Ansa/Maxar TechnologiesMa sulla guerra in Ucraina, e in particolare sui ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 settembre 2022) La cittàdi Energodar, che ospita lanucleare di, sarebbe sotto il fuoco di artiglieria russo. Oggi 31 agostodovrebbe arrivare il gruppo di esperti dell’Aiea, l’agenzia dell’ONU per l’energia atomica. Il sindaco di Energodar, Dmytro Orlov, fa sapere del bombardamento russo, secondo quanto riporta l’agenzia di stampaUkinform. “Energodar. Dalle cinque del mattino non si ferma il bombardamento di mortai sulla città. Si sentono colpi di mitragliatrice. Sono stati colpiti diversi civili. Ci sono vittime! Stiamo determinando il numero delle vittime“, scrive Orlov. L’impianto nucleare di. Foto Ansa/Maxar TechnologiesMa sulla guerra in, e in particolare sui ...

