Tutto pronto per l’Aprilia Film Festival 2022 Patron come sempre il brillante Federico Paolini

Si terrà il prossimo 9-10 e 11 settembre negli spazi dell'ex Claudia, via Pontina Km 46,600 Aprilia (LT) la quarta edizione dell'Aprilia Film Festival, sotto la direzione artistica del suo fondatore Federico Paolini, attore e regista. Tutto ha inizio nel 2018 dove viene realizzato il Lux Film Festival, gettando le basi per la prima edizione dell'Aprilia Film Festival avvenuta nel 2019. Il Festival intende valorizzare e sostenere il mondo del cinema e dell'arte a 360°, promuovendo la partecipazione di Filmmaker provenienti da Tutto il mondo, lasciando la massima libertà di espressione di genere e stile cinematografico.

