Turismo | Ministero-Cdp-Abi | 6 mld per le Pmi Unicredit prima banca in Italia ad aderire all’intesa

Unicredit ha aderito, prima banca in Italia, alla Convenzione siglata nei giorni scorsi tra Ministero del Turismo, Cdp e Abi che disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati, per un totale di 1,4 miliardi di fondi in favore delle imprese turistiche del Paese, a valere sul 'Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca' (FRI). In base all'accordo Unicredit metterà a disposizione delle imprese del settore Turismo finanziamenti a condizioni agevolate, di durata fino a 15 anni, e mobiliterà un ulteriore miliardo per supportare gli investimenti di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

