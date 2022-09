Trovano la piastrina di riconoscimento di un soldato americano sulla spiaggia e rintracciano i parenti negli USA | la bella storia del soldato Norbert

CorriereCitta : Trovano la piastrina di riconoscimento di un soldato americano sulla spiaggia e rintracciano i parenti negli USA: l… -

ilmessaggero.it

... di cui 2 risultano in condizioni gravi' e che '18 persone che sisopra l'area del crollo ...in un apparecchio elettronico denominato detettore che trasmette un segnale e in una...... solo he al posto dellacon nome e cognome c'è il posto per lo smart tag. Come accennato ... Sispesso in sconto. Sto caricando altre schede... Sto caricando altre schede... Laccetto e ... Michele, il cercatore di cimeli: trova la piastrina di un soldato e la riconsegna ai famigliari Stavano passeggiando sulla spiaggia di Santa Severa, sul litorale romano, con il loro inseparabile metal detector alla ricerca di qualcosa di prezioso quando, all’improvviso, il macchinario ha segnala ...