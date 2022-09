Traffico Roma del 01-09-2022 ore 18:00 (Di giovedì 1 settembre 2022) Luceverde Roma dalla redazione Buonasera Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani Traffico intenso con code a tratti sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra lo svincolo A24 e e poi in carreggiata esterna tra la puntina e l’abbia code per lavori altezza raccordo anulare in uscita da Roma sulla Cassia file sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe in uscita dalla rallentamenti poi sulla tangenziale est e altezza Salaria verso San Giovanni rallentamenti anche sulla Trionfale tra via Iannicelli e via Piccinini incidente con difficoltà di Trance invece su via di valleranello nei pressi della puntina per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 settembre 2022) Luceverdedalla redazione Buonasera Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetaniintenso con code a tratti sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra lo svincolo A24 e e poi in carreggiata esterna tra la puntina e l’abbia code per lavori altezza raccordo anulare in uscita dasulla Cassia file sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe in uscita dalla rallentamenti poi sulla tangenziale est e altezza Salaria verso San Giovanni rallentamenti anche sulla Trionfale tra via Iannicelli e via Piccinini incidente con difficoltà di Trance invece su via di valleranello nei pressi della puntina per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...

romamobilita : #Roma #viabilità Sulla Tangenziale, stanotte tra le 22 e le 6 sono previsti lavori nella galleria della Nuova Circo… - romamobilita : #Roma #viabilità Riattivate da oggi le Zone a traffico limitato notturne. Si comincia con Trastevere e San Lorenzo,… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra il bivio A1-Var La Quercia e Firenzuola #viabiliTOS - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra il bivio A1-Var La Quercia e Firenzuola #viabiliTOS - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Alta Velocità Roma - Firenze, dalle ore 17.30 traffico ferrov… -

