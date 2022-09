Traffico Roma del 01-09-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno in studio Massimo peschi si allungano le code sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri e il raccordo anulare direzione centro code causate dai noti lavori in corso lo stesso motivo troviamo Quindi anche sulla via Cassia 3 La storta e il raccordo anulare è sempre in entrate in città incolonnamenti per circa un chilometro sul tratto Urbano della A24 tra l’uscita fiorentini e tangenziale est al Aurelio code sulla via Aurelia Antica tra Largo perassi è largo Don Guanella code poi sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra il bivio per laNapoli e l’ardeatina rallenta in esterna invece tra la Prenestina e La Rustica la polizia locale segnala poi diversi incidenti che comunque al momento non stanno creando difficoltà alper i dettagli di queste di altre notizie Vi ricordo che potete ...