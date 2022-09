NTR24 : Torrecuso, oggi si alza il sipario sulla 47esima edizione di ‘Vinestate’ -

... l'Amaro di, che fu lanciato proprio un anno durante una sfilata in piazza Mellusi. Un ... MaMaria Franchi, ha lanciato un altro prodotto territoriale con a base l'aglianico del Taburno: ...siamo quattro partner, ma puntiamo a coinvolgerne altri per la valorizzazione del territorio, ...il 10 agosto presso l'Azienda 'Cavalier Mennato Falluto' alla contrada Saude di, per ... Torrecuso, oggi si alza il sipario sulla 47esima edizione di ‘Vinestate’ “Benvenuti a Torrecuso e a ‘VinEstate’. Insieme al Comitato VinEstate e alle tante associazioni territoriali abbiamo stilato un ricco e variegato programma della kermesse caratterizzata come il ...Comunicano gli organizzatori: Giovedì 1° settembre a Torrecuso si alza il sipario su VinEstate, la rassegna dedicata ai vini del Taburno che quest’anno taglia la 47esima edizione. E' organizzata dal C ...