Torino: Praet si complica per colpa dell'Atalanta (Di giovedì 1 settembre 2022) Si complica il ritorno di Praet al Torino. Il Leicester, viste le difficoltà incontrate nella trattativa per Boga dell'Atalanta,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Siil ritorno dial. Il Leicester, viste le difficoltà incontrate nella trattativa per Boga,...

DiMarzio : #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | Si avvicina il ritorno di #Praet: c'è l'apertura al prestito del @LCFC. Si lavora… - DiMarzio : #SkyCalciomercatoNews | #Torino, #Praet sempre più lontano: il #Leicester non apre alla partenza - MondoToro_net : ?? PRAET SEMPRE PIÙ LONTANO Non si sblocca la trattativa tra #Torino e @LCFC per il trasferimento di #Praet in gran… - matmosciatti11 : Da Milano @EmaPolzella e @mattmorale ?? #Praet non andrà al #Torino. Per l’intesa definitiva per mandare #Verdi all… - marinabeccuti : Sky Sport: problemi fra Atalanta e Leicester per Boga e così Praet si allontana dal Torino -