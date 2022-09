Tina Cipollari e la patologia che l' ha colpita dopo la gravidanza | il dramma di cui non ha mai parlato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 1 settembre 2022)è conosciuta per essere l'opinionista di Uomini e Donne. Nel corso della sua permanenza nel programma ha subito diversi cambiamenti che hanno spinto tutti i telespettatori a chiedersi cosa le stia succedendo. Ecco di cosa si tratta. Laè stata la prima corteggiatrice nonché prima tronista di Uomini e Donne diventando in questo modo una delle colonne portanti della stessa trasmissione. Nei 22 anni di partecipazione al dating show ha sempre espresso le sue opinioni in maniera colorita conquistando in più di un'occasione il favore del pubblico.si è cucita addosso un personaggio perfetto per il suo carattere irruento ed allo stesso tempo risulta una presenza irrinunciabile per lo show condotto da Maria De Filippi. E' stato proprio all'interno del dating show che la ...