TikTok e elezioni 2022, la 'carica' dei politici sul social dei giovani – Video (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Oggi sono arrivati anche Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, e il Pd di Enrico Letta con un profilo di partito, dopo Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Carlo Calenda. I politici hanno deciso che la campagna elettorale non può fare a meno di utilizzare TikTok. Vogliono allargare il loro pubblico e soprattutto vogliono raggiungere i giovani, che non trovano da nessuna altra parte. L'obiettivo è chiaro e condivisibile. Il problema è come tentano di raggiungerlo. TikTok, come qualsiasi altro canale di comunicazione, ha le sue regole, il suo linguaggio, i suoi codici. E i risultati passano da una conoscenza, anche solo superficiale, del mezzo che si sceglie di utilizzare. Basta dare una rapida occhiata, contare le interazioni, leggere i commenti per capire che, almeno fino a ora, l'operazione è ...

