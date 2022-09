«Termosifoni giù di un grado e accesi un’ora in meno», Cingolani sul piano del governo: no al ritorno della Dad (Di giovedì 1 settembre 2022) I riscaldamenti nelle case e negli uffici pubblici dovranno restare accesi un’ora in meno a partire da ottobre, secondo l’indicazione data dal ministro della Transizione Ecologica. Intervenuto nel Cdm di questa mattina, Roberto Cingolani ha spiegato che i Termosifoni dovranno essere abbassati di un grado, da 20 a 19, con la riduzione del tempo di accensione prevista per le ore serali. Inoltre, questi rimarranno accesi due settimane in meno rispetto all’anno scorso. Nel piano del governo non sarebbe invece contemplato un ritorno per la scuola alla Didattica a distanza, ipotizzato come rimedio per il programma di risparmi energetici. E non ha fatto riferimenti nemmeno a ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) I riscaldamenti nelle case e negli uffici pubblici dovranno restareina partire da ottobre, secondo l’indicazione data dal ministroTransizione Ecologica. Intervenuto nel Cdm di questa mattina, Robertoha spiegato che idovranno essere abbassati di un, da 20 a 19, con la riduzione del tempo di accensione prevista per le ore serali. Inoltre, questi rimarrannodue settimane inrispetto all’anno scorso. Neldelnon sarebbe invece contemplato unper la scuola alla Didattica a distanza, ipotizzato come rimedio per il programma di risparmi energetici. E non ha fatto riferimenti nema ...

