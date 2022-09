Telese Terme: al via la prima edizione del “Sulfurea Jazz” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Sarà la presentazione del network “Borghi della lettura” ad inaugurare ufficialmente domani (ore 18,30) la prima edizione del “Sulfurea Jazz” della Città di Telese Terme, in programma nelle Antiche Terme Jacobelli fino a domenica prossima. Il Sindaco della cittadina termale Giovanni Caporaso e Roberto Colella (Presidente nazionale “Borghi della lettura”) si confronteranno sulla importanza di aderire alla rete dei comuni “per creare un marchio nazionale e costruire un’offerta di turismo tematico mettendo in evidenza quelle peculiarità locali”. La direzione artistica dell’evento, promosso dall’Amministrazione comunale di Telese Terme, è stata affidata al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Sarà la presentazione del network “Borghi della lettura” ad inaugurare ufficialmente domani (ore 18,30) ladel “” della Città di, in programma nelle AnticheJacobelli fino a domenica prossima. Il Sindaco della cittadina termale Giovanni Caporaso e Roberto Colella (Presidente nazionale “Borghi della lettura”) si confronteranno sulla importanza di aderire alla rete dei comuni “per creare un marchio nazionale e costruire un’offerta di turismo tematico mettendo in evidenza quelle peculiarità locali”. La direzione artistica dell’evento, promosso dall’Amministrazione comunale di, è stata affidata al ...

