Tegola per Gasperini: esce dolorante durante Atalanta-Torino! (Di giovedì 1 settembre 2022) Il programma di questo turno infrasettimanale prevede per oggi lo scontro Atalanta – Torino. Le due squadre arrivano da due vittorie di misura conto Verona e Cremonese e sono attualmente appaiate in classifica. La partita rimane in equilibrio per quasi tutto il primo tempo ma Zapata viene purtoppo costretto ad uscire per infortunio. Zapata Atalanta Torino Il giocatore esce dolorante per quello che si pensa siano guai muscolari ma si avranno più dettagli in seguito agli accertamenti dei prossimi giorni. Zapata era stato uno dei migliori dei neroazzurri fino al 36?, quando ha abbandonato il campo in favore di Hojlund. Il fastidio al flessore di Zapata però non ferma la squadra di Gasperini, che riesce a chiudere la prima frazione in vantaggio grazie al rigore allo scadere ...

