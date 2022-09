Szczesny e il brutto infortunio: ecco il reale motivo che nessuno dice (Di giovedì 1 settembre 2022) La vittoria contro lo Spezia rischia di avere un sapore amore per l’infortunio di Szczesny; cerchiamo di capire perché si è fatto male. Vittoria doveva essere e vittoria è stata; la Juventus, nel turno infrasettimanale, ha vinto contro lo Spezia per due a zero. Un gol per tempo, altra grande prestazione di Miretti, il primo gol in bianconero di Milik; tante le notizie positive per Allegri al termine di una partita che, però, lascia anche l’amaro in bocca al tecnico bianconero. A fine primo tempo, infatti, Szczesny è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema fisico che non lascia tranquilli i tifosi. AnsafotoQuando mancavano pochi minuti alla prima frazione di gioco, Allegri ha dovuto effettuare un cambio non preventivato; stiamo parlando di Szczesny che ha avuto un problema alla caviglia. ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 1 settembre 2022) La vittoria contro lo Spezia rischia di avere un sapore amore per l’di; cerchiamo di capire perché si è fatto male. Vittoria doveva essere e vittoria è stata; la Juventus, nel turno infrasettimanale, ha vinto contro lo Spezia per due a zero. Un gol per tempo, altra grande prestazione di Miretti, il primo gol in bianconero di Milik; tante le notizie positive per Allegri al termine di una partita che, però, lascia anche l’amaro in bocca al tecnico bianconero. A fine primo tempo, infatti,è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema fisico che non lascia tranquilli i tifosi. AnsafotoQuando mancavano pochi minuti alla prima frazione di gioco, Allegri ha dovuto effettuare un cambio non preventivato; stiamo parlando diche ha avuto un problema alla caviglia. ...

