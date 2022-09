Szczesny, buone notizie dagli esami: escluse fratture legamentose alla caviglia destra (Di giovedì 1 settembre 2022) Sospiro di sollievo in casa Juventus: gli esami radiologici che Szczesny ha effettuato ieri sera al J-Medical dopo il trauma riportato alla caviglia destra hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità – fa sapere il club torinese – sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia. Una manna dal cielo, visto che le immagini dell’infortunio facevano presagire uno stop ben più lungo. A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szcz?sny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al Jmedical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Sospiro di sollievo in casa Juventus: gliradiologici cheha effettuato ieri sera al J-Medical dopo il trauma riportatohanno esclusoe significative lesioni capsulo. La sua disponibilità – fa sapere il club torinese – sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia. Una manna dal cielo, visto che le immagini dell’infortunio facevano presagire uno stop ben più lungo. A seguito del trauma riportato, Szcz?sny ieri sera è stato sottoposto adradiologici al Jmedical che hanno esclusoe significative lesioni capsulo. La sua disponibilità sarà valutata in ...

