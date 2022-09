Svuota la valigia e indossa tutti i vestiti | il momento di follia all’aeroporto ha però una giustificazione

(Di giovedì 1 settembre 2022) Una persona in aeroporto hato lato i suoi. Lahauna motivazione, vediamo quale. Una scena che ha lasciato senza parole i presenti in un aeroporto. Il fatto è accaduto questa estate, esi sono chiesti cosa fosse successo. La notizia è arrivata dall’altra parte dell’Oceano, in L'articolo proviene da CheSuccede.it.

poteredonna : @sugodipolpette Svuota i cassetti nella valigia. ^^''''' (io lo faccio) -

INRAN

Fortunatamente " mentre scegliamo cosa mettere in" possiamo anche iniziare a preparare la ...e stacca frigo e freezer Svuotare frigo e freezer, sbrinarli, pulirli e lasciarli con le ...Domenica 5 giugno 2022 - Tutto il giorno Città altaLA CANTINA Il mercatino dell'usato per ... Bernardino 14 #LEBEATRICI di Stefano Benni Spettacolo teatrale della compagnia "Le Rosso in". Pulire le valigie dopo le vacanze: lo puoi fare in questo modo Come Pulire e Disinfettare la Valigia dopo un viaggio I prodotti da utilizzare e qualche suggerimento per Conservarla al meglio in Casa.