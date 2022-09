Sulla giostra del luna park c' è chi urla e chi | annoiato | sbadiglia | la bimba impassibile virale sui social

GabySalvo : @tackleduro Mettiti sulla giostra della banana: paga NEDVED - ApeRegina17 : RT @DavLucia: Tra veli di cipria e raggi un po’sbiaditi settembre fa capolino sulla grande giostra dell’anno e,mentre l’autunno incomincia… - MirandaFelli : RT @DavLucia: Tra veli di cipria e raggi un po’sbiaditi settembre fa capolino sulla grande giostra dell’anno e,mentre l’autunno incomincia… - giroriq : @kravotz E pensare che tu, grande intenditore di calcio, sulla stessa giostra di Chiesa e Barella, avevi la brillan… - Dida_ti : RT @DavLucia: Tra veli di cipria e raggi un po’sbiaditi settembre fa capolino sulla grande giostra dell’anno e,mentre l’autunno incomincia… -

ilmattino.it

Poco distante da lei c'è chi urla, per via della velocità raggiunta dalla, ma lei è impassibile e addirittura sbadiglia. 1 settembre 2022Torna a vivere la tradizione delladella Stella e del Palio delle Contrade. La storica manifestazione organizzata dall'omonima ...Si parte mercoledì con la tradizionale cena delle Contrade... Bimbo morto sulla giostra a 6 anni, scivola dal sedile e viene sbalzato via. Era seduto in un posto per adulti La piccola, lasciata imprudentemente salire sulle giostre, si regge con una mano alla sbarra che (almeno in teoria) dovrebbe proteggerla da ...Torna a vivere la tradizione della Giostra della Stella e del Palio delle Contrade. La storica manifestazione organizzata dall'omonima Associazione in ...