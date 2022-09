Stretta ai visti dei cittadini russi | ma c’è il trucco Mosca | così l’Ue si spara sui piedi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 settembre 2022) È ironica e sferzante la reazione dellaa alla decisione dei 27 Paesi Ue riuniti ieri a Praga di “congelare” l’accordo sui“semplificati” per i turisti: “se a Bruxelles hanno deciso dirsi ancora una volta suiè una loro scelta”, ha detto, a Ria Novosti, il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko, avvertendo che “le misure saranno simmetriche, asimmetriche o altre che in Ue non si aspettano”. Poco prima era stato l’ex-presidente russo Medvedev ad attaccare, dal suo canale Telegram, i vertici Ue: “hanno stufato con i loro schiamazzi russofobi suiSchengen per idel nostro paese” augurandosi “che introducano rapidamente un divieto totale sulla loro emissione. Finalmente tutti si convinceranno di qual è ...