Stella McCartney lancia la sua eco-skincare

(Di giovedì 1 settembre 2022) Se c’è una stilista da sempre pioniera nel campo della sostenibilità, questa è senza alcun dubbio. Si potrebbe anche pensare che sia stata proprio lei a inventare l’eco-lusso. Vegetariana da tempi non sospetti, la figlia del famoso Paul McCadrtney dei Beatles non ha mai utilizzato pelli né pellicce per i suoi capi d’abbigliamento. E ora, fedele al suo credo, approda nell’universo beauty con una lineagreen-oriented, realizzata assieme alla multinazionale LVMH.: naturale e vegana Le formule diby– questo il nome del nuovo beauty brand – contengono almeno il 99% di ingredienti di origine naturale e sfruttano solo principi attivi vegani e cruelty free. Inoltre, ...

Kissmaniaco2 : @malessandravar1 Soprattutto: Stella McCartney: «Non lavo i miei abiti per rispettare l'ambiente - pambianconews : Stella McCartney lancia fondo di sostenibilità da 200 mln $ - DailyLuxury04 : @StellaMcCartney e @LVMH lanciano a settembre un nuovo brand #skincare: Stella by Stella McCartney. La linea,… - messymandella1 : Sophia Roe ***messymandella*** Stella McCartney - FNW_IT : Stella McCartney e LVMH lanciano un nuovo marchio di skincare -

Trend moda autunno inverno 2022/23 pelliccia sintetica: da sinistra, Coperni, Bottega Veneta e Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Sensualità 4.0 La sensualità è uno dei temi ...... farfetch.com MICHAEL KORS Borsa a tracolla in pelle martellata Credits: michaelkors.it EÉRA Mini bag in pelle metallizzata Credits: mytheresa.comBorsa a spalla a forma di mezzaluna ...Da sempre attenta al pianeta, la figlia di Paul McCartney lancia Stella by Stella McCartney Skincare: tre prodotti dalle formule essenziali ...L'ultima ad entrare in questo mercato proprio con questo intento è Stella McCartney, che ovviamente proporrà anche nei suoi prodotti di bellezza il suo approccio green e cruelty free. Tra i primi ...