Stefania Sandrelli: “Se smetto di lavorare il mio tenore di vita cambierà”, e parla della crisi con Giovanni Soldati (Di giovedì 1 settembre 2022) “Il cinema è la mia vita, ma che altro possono offrimi ancora?” Stefania Sandrelli parla del suo lungo percorso professionale che, sente, sta per concludersi. “Ho fatto più di cento film, televisione, teatro, ho diretto un’opera. Girare ‘Acqua e Anice’ mi è piaciuto immensamente, ma la mia vita professionale sta per finire. Se mi dispiace? Ma no, ho dato tanto, ho fatto tanto… Mi preoccupa solo che se smetto di lavorare il mio tenore di vita cambierà” racconta intervistata dal settimanale Oggi. Nel corso dell’intervista l’attrice si apre anche in merito al momento delicato che sta vivendo dopo il lungo ricovero del compagno, il regista Giovanni Soldati. “Si è ammalato, ha avuto bisogno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “Il cinema è la mia, ma che altro possono offrimi ancora?”del suo lungo percorso professionale che, sente, sta per concludersi. “Ho fatto più di cento film, televisione, teatro, ho diretto un’opera. Girare ‘Acqua e Anice’ mi è piaciuto immensamente, ma la miaprofessionale sta per finire. Se mi dispiace? Ma no, ho dato tanto, ho fatto tanto… Mi preoccupa solo che sediil miodi” racconta intervistata dal settimanale Oggi. Nel corso dell’intervista l’attrice si apre anche in merito al momento delicato che sta vivendo dopo il lungo ricovero del compagno, il regista. “Si è ammalato, ha avuto bisogno ...

FQMagazineit : Stefania Sandrelli: “Se smetto di lavorare il mio tenore di vita cambierà”, e parla della crisi con Giovanni Soldati - cuba98w : RT @fanpage: Oggi, a 76 anni, Stefania Sandrelli annuncia il suo imminente addio a Giovanni Soldati - redazionerumors : Mentre la Mostra del cinema di Venezia l’aspetta per premiarla, l’attrice #StefaniaSandrelli si confida in esclusiv… - take_to_news : Stefania Sandrelli is in crisis with Giovanni Soldati - fanpage : Oggi, a 76 anni, Stefania Sandrelli annuncia il suo imminente addio a Giovanni Soldati -