Statali, arrivano gli arretrati: fino a 3mila euro in busta paga (Di giovedì 1 settembre 2022) Nella busta paga dei prossimi mesi, gli Statali troveranno delle somme aggiuntive legate ai contratti dal 2019 al 2021. Si tratta di arretrati che in alcuni casi possono arrivare fino a 3mila euro e che riguardano quattro settori del pubblico impiego: le funzioni centrali di cui fanno parte ministeri e le agenzie fiscali come le Entrate, gli enti locali, la sanità e la scuola. Statali, chi riceverà gli arretrati Quattro comparti del pubblico impiego riceveranno gli arretrati in busta paga tra ottobre e dicembre prossimi. Si tratta di funzioni centrali, cioè ministeri e agenzie fiscali, enti locali, come dipendenti comunali e regionali. Gli arretrati arriveranno anche ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelladei prossimi mesi, glitroveranno delle somme aggiuntive legate ai contratti dal 2019 al 2021. Si tratta diche in alcuni casi possono arrivaree che riguardano quattro settori del pubblico impiego: le funzioni centrali di cui fanno parte ministeri e le agenzie fiscali come le Entrate, gli enti locali, la sanità e la scuola., chi riceverà gliQuattro comparti del pubblico impiego riceveranno gliintra ottobre e dicembre prossimi. Si tratta di funzioni centrali, cioè ministeri e agenzie fiscali, enti locali, come dipendenti comunali e regionali. Gliarriveranno anche ...

qui_finanza : Statali, arrivano gli arretrati: fino a 3mila euro in busta paga - egemonja : @14Orlandi @AnacletoOwl @Chicco892892 @Resistenza1967 pensa che un 20% di italiani ragiona -per modo di dire- così.… - MarsicaW : CELANO, IL 6 SETTEMBRE ARRIVANO GLI EDUDAYS AL CASTELLO PICCOLOMINI CELANO - A partire dal 6 settembre 2022, musA h… - claudio_june77 : @ninabecks1 Aldilà dei schieramenti politici,trovo sbagliata la misura in cui solo un laureato può prendere decisio… - VandeMdna : @AuroraFantin Quando posso si (col nervoso) perché, poi, “ma chi ci bada, son cose vecchie…” Considerando che alcun… -