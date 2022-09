Sport Mediaset | Napoli Mercato chiuso | Meret rinnova Giuntoli ha concluso l’ultima cessione”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 1 settembre 2022) Calcio, l’ultimo giorno non riserva sorprese ai tifosi del. Niente Cristiano Ronaldo e nemmeno Keylor Navas. Calcio: èilin entrata per gli azzurri. Niente da fare per Cristiano Ronaldo e Navas, trattative che non sono andate in porto. Tra i pali gli azzurri punteranno sucon l’imminente rinnovo di contratto come ha spiegato: “Alla fine niente Cristiano Ronaldo e nemmeno Keylor Navas. A poche ore dal gong della sessione estiva, ildelpuò considerarsi di fatto, se si esclude laormai imminente di Adam Ounas al Lille a titolo definitivo che porterà nella casse degli azzurri 3 ...