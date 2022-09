Spesso il miglior demagogo è il leader tecno-populista (Di giovedì 1 settembre 2022) A leggere il tweet di qualche giorno fa del teologo Vito Mancuso viene in mente il celebre monito del regius professor dell’università di Oxford, il marchigiano Alberico Gentili: silete theologi in munere alieno. Gentili lo vergò alla fine del XVI secolo, quando si trovò a battibeccare con i teologi su questioni giuridiche. Ora Mancuso scrive: “Io non mi intendo di politica e posso sbagliare. Ma sento che il nostro paese avrebbe tutto da guadagnare da avere Draghi al governo per i prossimi anni e così mi chiedo se questo meccanismo elettorale parlamentare democratico non sia diventato un laccio che strozza la vita reale”. Io non mi intendo di politica e posso sbagliare. Ma sento che il nostro paese avrebbe tutto da guadagnare da avere Draghi al governo per i prossimi anni e cosi mi chiedo se questo meccanismo elettorale parlamentare democratico non sia diventato un laccio che strozza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) A leggere il tweet di qualche giorno fa del teologo Vito Mancuso viene in mente il celebre monito del regius professor dell’università di Oxford, il marchigiano Alberico Gentili: silete theologi in munere alieno. Gentili lo vergò alla fine del XVI secolo, quando si trovò a battibeccare con i teologi su questioni giuridiche. Ora Mancuso scrive: “Io non mi intendo di politica e posso sbagliare. Ma sento che il nostro paese avrebbe tutto da guadagnare da avere Draghi al governo per i prossimi anni e così mi chiedo se questo meccanismo elettorale parlamentare democratico non sia diventato un laccio che strozza la vita reale”. Io non mi intendo di politica e posso sbagliare. Ma sento che il nostro paese avrebbe tutto da guadagnare da avere Draghi al governo per i prossimi anni e cosi mi chiedo se questo meccanismo elettorale parlamentare democratico non sia diventato un laccio che strozza ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Per molti, il governo dei sapienti val bene una sospensione della democrazia parlamentare...' @FramariaTedesco https://t… - ilfattoblog : 'Per molti, il governo dei sapienti val bene una sospensione della democrazia parlamentare...' @FramariaTedesco - FJack02 : @Frias56946262 @Torrenapoli1 Lasciando stare che io non capirò mai come si possa sempre parlare del miglior portier… - Hando801 : @alessiodidato @EmanueleBottoni Esatto,perseveri nell accentrarsi e tirare da 30 metri... nessuno discute Leao, il… - notPatriota : @gasatoecarico @SerieA @zaccavgni ma in realtà ti purga spesso, ha pure messo a sedere il tuo miglior difensore umiliandolo -