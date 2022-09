Spazio, con vela solare italiana Artica lotta ai detriti spaziali (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - E' stata aperta in orbita una vela solare italiana, si chiama Artica, è imbarcata sul cubesat Alpha e le sue nuove tecnologie promettono un nuovo orizzonte anche per ridurre la spazzatura spaziale. Il nanosatellite a forma di cubo era stato lanciato il 13 luglio scorso dalla base spaziale europea di Kourou, nella Guyana francese, in occasione del primo volo di Vega C, la nuova generazione del vettore italo-europeo Vega. Realizzato dalla società Npc di Imola, in provincia di Bologna, nello specifico dalla divisione Spazio Spacemind, il sistema Artica consentirà ai piccoli satelliti in orbita bassa di effettuare il de-orbiting al termine della loro missione, cioè ridurre la quota e bruciare a contatto con gli strati più alti dell'atmosfera. "Ad oggi, secondo i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - E' stata aperta in orbita una, si chiama, è imbarcata sul cubesat Alpha e le sue nuove tecnologie promettono un nuovo orizzonte anche per ridurre la spazzatura spaziale. Il nanosatellite a forma di cubo era stato lanciato il 13 luglio scorso dalla base spaziale europea di Kourou, nella Guyana francese, in occasione del primo volo di Vega C, la nuova generazione del vettore italo-europeo Vega. Realizzato dalla società Npc di Imola, in provincia di Bologna, nello specifico dalla divisioneSpacemind, il sistemaconsentirà ai piccoli satelliti in orbita bassa di effettuare il de-orbiting al termine della loro missione, cioè ridurre la quota e bruciare a contatto con gli strati più alti dell'atmosfera. "Ad oggi, secondo i ...

L'universo del telescopio Webb diventa musica I suoni permettono di 'leggere' le immagini da sinistra verso destra, con suoni più forti dove la luce è più intensa e frequenze più alte per indicare ciò che si trova più in alto rispetto a ciò che si trova più in basso. Confermate le missioni Crew Dragon fino al 2030 I lanci che vedranno l'utilizzo della Dragon per spedizioni di lunghi periodi nello spazio. Inizialmente sarebbero dovute essere solo 6, in quanto la capsula di SpaceX si sarebbe dovuta alternare con altre capsule. Samantha Cristoforetti dalla Stazione internazionale: «Così si gestiscono le mestruazioni nello spazio» Che si fa quando arrivano le mestruazioni durante una missione nello spazio? Samantha Cristoforetti ne aveva già scritto nel 2014 sul suo blog dell'Esa, Avamposto 42, in vista della missione.