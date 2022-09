Spalletti pensa che le sue idee tattiche possano supplire alle carenze dei singoli

(Di giovedì 1 settembre 2022) Cesare – Caro Guido grande delusione ieri sera da parte del Napoli. Dopo le prime due partite vinte di goleada, con due avversari mediocri, tutti avevamo detto che aspettavamo il Napoli per un giudizio in partite con avversari di livello superiore. Alla prima di queste partite a Firenze è stata una mezza delusione e ci siamo detti vediamo che succede con la Lazio a Roma. Ma avevamo dimenticato il Leccendo che essendo una neopromossa ne avremmo fatto un sol boccone. E invece la sorpresa del pareggio in casa e altri 2 punti persi, perché anche quelli di Firenze vanno considerati tali (vedendo anche la sconfitta della Fiorentina ad Udine, vittima però della presunzione di Italiano che ha cambiato 9 giocatorindo di avere la rosa del Real Madrid). Guido – Caro Cesare contro il Lecce abbiamo assistito ad un paradosso. ...

Ne cambiano sei ciascuno, Spalletti e Baroni. Ma per ragioni assai diverse. L'allenatore azzurro pensa alle prossime tre settimane dense dense di campionato e Champions, infatti, mentre Baroni va ... Nel primo tempo a volte forse ci pensa troppo e finisce per non lavorare sul suo solito buon ... È ancora un po' indietro e Spalletti lo sostituisce a fine primo tempo (1' s.t. Lobotka 6: mette un po' ... Al termine di Napoli-Lecce, match terminato 1-1, Elif Elmas, autore del gol che aveva portato in vantaggio i partenopei, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la ...