Spagna | violenta grandinata nella regione di Girona | morta una bambina di 20 mesi | VIDEO

(Di giovedì 1 settembre 2022) Unasi è abbattuta martedì 30 agosto innordorientale di, provocando anche la morte di unadi 20. Secondo i media locali almeno una cinquantina di persone sono state curate per le ferite riportate in seguito alla tempesta. Secondo quanto riferito da Catalunya Radio, anche una donna è stata ricoverata nell’ospedale Trueta dedove era stata trasportata la. Il sindaco Carme Vall di La Bisbal d’Emporda ha spiegato che anche diversi edifici e automobili sono stati danneggiati. Il governo della Catalogna ha spiegato che si è trattato della tempesta più forte degli ultimi venti anni ...

31 agosto 2022 Inuna tempesta ha provocato numerosi danni per la grandinata che ha colpito la Catalogna ed in particolare la zona di La Bisbal d'Empordà nella Girona. / TelegramLEGGI, una bambina di 20 mesi muore uccisa da una tempesta di ...Alcuni chicchi caduti al suolo avevano un diametro di 10 centimetri, come mostra un’immagine pubblicata dall’agenzia meteorologica catalana (Meteocat). Una bambina di 20 mesi è morta nella località ca ...La piccola è stata colpita alla testa ed è morta per le ferite dopo essere stata trasportata all’ospedale di Girona.